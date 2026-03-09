1次リーグ・プールCオーストラリア戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦。4-3で勝利して1位通過を決めたこの試合、外野席では超大物が名物応援を行っていた。

オーストラリア戦のヒーローは吉田正尚だった。0-1とリードを許して迎えた7回2死一塁から、値千金の逆転2ラン。侍ジャパンを勝利に導いた。

熱狂の東京ドームの外野席にいたのは2020、2021年にオリックスでプレーし、吉田と同僚だったアダム・ジョーンズ氏だ。

メジャー通算282本塁打の大砲は9日、自身のXを更新。吉田のオリックス時代に名物応援だったダンベルを手に声援を送っている写真を投稿すると、X上のファンから様々な声が上がった。

「ダンベル持って吉田正尚の応援してるのアツすぎる」

「AJ最高」

「俺たちがジョーンズを好きな理由」

「吉田正尚のマッチョ応援してて草」

「めっちゃ正尚さん好きやん（笑）」

「AJ…最高の男…」

「好きすぎて滅」

吉田は今大会、10打数5安打2本塁打6打点の活躍で侍ジャパンを牽引している。



（THE ANSWER編集部）