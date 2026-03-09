侍ジャパンは1次ラウンド1位通過決定

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」は、東京ドームでの1次ラウンド3連勝で1位通過を決めた。連覇への第一関門を突破し、熊本県警が粋な祝福を贈った。

侍ジャパンは台湾との初戦は大谷翔平の満塁弾などで7回コールド勝ち。続く韓国戦は大谷の2戦連発、鈴木誠也の2発、吉田正尚のソロ本塁打などで接戦を制し、オーストラリア戦は吉田が逆転2ランを放った。

3連勝で1次ラウンド1位通過決定から一夜明けた9日、熊本県警は公式Xを更新。「WBC、侍ジャパン連勝おめでとうございます 大谷、鈴木、吉田選手のホームランや各選手の活躍、お茶たてポーズ、素晴らしいですね 今後も楽しみです」とつづった。

「お茶たてて 心落ち着け ゆとり運転」「交通安全の アーチを描く 侍運転手」と記されている電光掲示板の画像を添えると、X上のファンも反応した。

「やっぱり熊本県警は取り入れるのが早い！」

「さすが熊本県警！」

「時事ネタに定評のある熊本県警」

「WBCトレンディな標語」

「これからも、事故が減るような注意を引く表示を期待してます！」

熊本県警はミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が金メダルを獲得した際も、同様に電光掲示板で粋に祝っていた。



