◇大岡産業杯「第５４回八尾大会」（２月２８日、３月１日・八尾市立青少年運動広場ほか） ▽小学生の部・決勝 香芝ボーイズ４―１１ナガセボーイズ＝４回コールド＝

「大岡産業杯 第５４回八尾大会」小学生の部が開幕し、１日に決勝が行われた。ナガセボーイズ（大阪中央支部）が決勝をコールド勝ち。現チームのラストトーナメントで、悲願の初タイトルを手にした。

１年分の感情を爆発させた。ナガセ・上野の打球が左翼の頭上を越えた。二塁から今中がコールド勝ちを決める１１点目の生還。現チーム最終戦で初Ｖを飾ったナインはお祭り騒ぎだ。初回の決勝２点二塁打に続き、初のサヨナラ打と大活躍の７番打者は「先輩たちに貢献できるように打とうと。チームで一番になれてうれしい」と喜んだ。

主将が勢いに乗せた。初回に２失点。重い空気を濱澤が打ち払った。左中間へ同点２ラン。奮い立った仲間が快音で続いた。４点勝ち越し、満塁で再びキャプテン。１打席目のＶＴＲのような打球がサクの向こうで弾んだ。衝撃の１イニング２発、６打点。「つなぐ気持ちで打ったら最高の形になった」と殊勝だった。

準決勝では黒川が初回に先制の決勝ソロ。上野と同じ５年生は「全球フルスイングで流れを変えようと思った。最高。次につなげていきたい」と笑った。頼もしい後輩も育ち「チーム全員で戦って優勝できたのが本当にうれしい。これからもチームとして戦っていきたい」と濱澤。仲間と手にした金メダルは宝物だ。