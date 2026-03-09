¡Ú½ÀÆ»¡Û¸½Ìò°úÂà¤Î¹âÆ£Ä¾¼÷¤Î¤â¤È¤Ë°¤Éô°ìÆó»°¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡Ö3Ï¢ÇÆ¡¢4Ï¢ÇÆ¤ò°ì½ï¤Ë¡×¹âÆ£¤È°¤Éô¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤È¤â¤Ë¶â
½ÀÆ»ÃË»Ò60¥¥íµé¤Ç2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹âÆ£Ä¾¼÷Áª¼ê¤¬9Æü¡¢²ñ¸«¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼êÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¹âÆ£Áª¼ê¡£°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Î¹ÖÆ»´ÛÇÕÁ´ÆüËÜÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç3²óÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÉé¤±¤¿»þ¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Äü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤ò¸«¤ÆÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸åÇÚ¤È¤«¤¬¾¡¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø¤â¤¦Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ø¤â¤¦Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤Ø¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¸å¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ËÃË»Ò66¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°Áª¼ê¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÖÂ«¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¹âÆ£Áª¼ê¤Ë¡Ö¹âÆ£ÀèÇÚ¤Ï½ÀÆ»¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤ÎÁ°¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢º£¸å¤â¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯3Ï¢ÇÆ¡¢4Ï¢ÇÆ¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹âÆ£Áª¼ê¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿°¤ÉôÁª¼ê¡£ÅÓÃæ¤Ç¼«¿È¤¬¼êÅÏ¤·¤¿²ÖÂ«¤ò»Øº¹¤·¤Æ¡Ö¤³¤ìËÍ¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹âÆ£Áª¼ê¤¬¡Ö¥¬¥Á¤Ç¡©¤ª¶âÊ§¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£°¤ÉôÁª¼ê¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÆ£Áª¼ê¤Ïº£¸å¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥¯24¤ÎÃË»Ò¥³¡¼¥Á·ó½÷»Ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£