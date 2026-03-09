◇大相撲春場所2日目（2026年3月9日 エディオンアリーナ大阪）

3場所連続優勝と綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）は西前頭筆頭の義ノ富士（24＝伊勢ヶ浜部屋）に寄り倒しで敗れて1勝1敗となった。立ち合い下から攻めて右下手を取り頭をつけたが、右から体を起こされ、最後は土俵の下へ転落した。

昨年秋場所以来3場所ぶりの優勝を目指す横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は結びで新小結の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）に寄り切られて初日から2連敗。上手を取れず引いたところを攻め込まれた。熱海富士には先場所に続いて2連敗となった。

横綱昇進後の初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）は東前頭筆頭の若隆景（31＝荒汐部屋）を破り2連勝。立ち合いから圧力を受けて土俵際に追い込まれたが、素早く体を入れ替えて送り出した。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は小結・若元春（32＝荒汐部屋）を押し出しで下して2連勝を飾った。

人気業師で大阪府寝屋川市出身の東前頭8枚目・宇良（33＝木瀬部屋）は東前頭7枚目の欧勝馬（28＝鳴戸）を押し出し、初日から2連勝となった。