抱っこしてもらう相手が変わると、表情ががらりと変わるわんちゃんの光景が5万再生を超えて話題となっています。

ママとパパがそれぞれわんちゃんを抱っこした時の様子を見た人からは、「わんちゃんの表情が分かりやすすぎるｗ」「温度差すごいｗ」と反響が寄せられることに。はたして、わんちゃんはどのような反応を見せてくれたのでしょうか？

【動画：ママに抱っこされるのが大好きな大型犬→パパが抱っこしてみると…あまりにも『露骨すぎる態度の違い』】

ママに抱っこしてもらって満面の笑みのサラちゃん

抱っこをしてもらう相手で表情が一変するわんちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『ゴールデンレトリバーのサラ』。そこには、ゴールデンレトリバーのサラちゃんがママとパパに抱っこされた時の違いが投稿されていたそう。

ママに抱っこしてもらった時のサラちゃんは、ママの肩に手を置いてにこにこの笑顔。緩んだ口元からは舌が出ていて、サラちゃんが心からリラックスしていることがうかがえます。

そんなサラちゃんの姿を見た娘ちゃんもママに甘えたくなったのか、サラちゃんを抱っこしているママのことをギュッと抱きしめにきてくれたそう。仲良しな家族の光景に、思わずほっこりしてしまいます。

パパが抱っこしてみると…？

そして次はパパの番です。パパがママと同じようにサラちゃんを抱っこしてみたところ…サラちゃんは、どことなく硬い表情で、パパの腕の中で固まっていたとのこと。お口はキュッと閉まり、なんだか目の奥もソワソワしているように感じます。

そんな光景を見た家族たちからは、「パパがんばれ！」と応援の声が寄せられることに。そんなママとパパの抱っこの光景の違いを見た人からは、たくさんの温かいメッセージが寄せられることとなったのでした。

でも、もちろんパパのことも大好き♡

抱っこされた時には、ママとパパで表情に違いが生まれてしまったサラちゃん。しかし、もちろんサラちゃんはパパのことだって大好きです。

別の日には、パパがおうちに帰ってきてから、サラちゃんはずっとパパのそばを離れなかったそう。しっぽをブンブンと大きく振り、パパが座っているイスの回りをぐるぐると歩いていたといいます。

その姿を見れば、サラちゃんがパパのことを大好きなのは一目瞭然。パパにかまってほしいサラちゃんは、テーブルの上に前足を乗せてさらにアピールも始めたとのこと。その後、パパに頭を撫でてもらったサラちゃんは、満足そうなお顔を見せたのでした。

ママとパパに抱っこをしてもらった時のサラちゃんの違いには、「ここまで違うとは！」「ママの時は『テヘヘ♡』スマイルですね」「あまりにも違って思わず吹いちゃいました（笑）」と、驚きの反応が寄せられることに。

Instagramアカウント『ゴールデンレトリバーのサラ』では、そんな家族大好きなサラちゃんの幸せいっぱいな日々が綴られていますよ。

サラちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ゴールデンレトリバーのサラ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。