賃貸住宅を選ぶ際、入居者はどの程度セキュリティを重視しているのか。株式会社ＮＥＸＥＲとスミカエ兵庫は、事前調査で「賃貸に住んだことがある」と回答した全国の男女５００人を対象に、「賃貸物件のセキュリティ重要度」に関するアンケートを実施した。調査期間は２０２６年２月６日から２月１３日まで、インターネット調査で行われている。

まず、賃貸物件を選ぶ際にセキュリティ対策をどの程度重要だと思うかを聞いたところ、「とても重要だと思う」が４３．６％、「やや重要だと思う」が４７．６％となり、合計９１．２％がセキュリティ対策を重視していると回答した。一方、「あまり重要だと思わない」は６．８％、「まったく重要だと思わない」は２．０％にとどまった。

また、賃貸物件に特に備わっていてほしい、または重視するセキュリティ設備を尋ねたところ、最も多かったのは「モニター付きインターホン」で３１．１％だった。次いで「オートロック」が２０．８％、「防犯カメラ（共用部）」が１５．４％と続く結果となっている。

さらに、賃貸物件で生活するうえでセキュリティ面でもっとも不安に感じることでは、「空き巣・不法侵入」が５２．４％と半数以上を占めた。次いで「近隣住民とのトラブル」が１７．８％、「ストーカー被害・不審者の侵入」が１２．９％だった。このほか「夜間の帰宅時の安全」は５．５％、「郵便物・宅配物の盗難」は５．３％、「共用部分でのトラブル」は４．４％となっている。

セキュリティ設備が充実している賃貸物件に対して、家賃がどの程度上がるなら許容できるかについては、「＋１，０００円程度まで」が４７．４％で最多となった。次いで「＋３，０００円程度まで」が３２．５％、「＋５，０００円程度まで」が１４．９％、「＋１０，０００円程度まで」が３．７％、「それ以上でもよい」が１．５％という結果となった。今回の調査から、多くの人が賃貸物件選びで防犯面を重視する一方、追加の家賃負担については比較的現実的な範囲で考えている傾向が示された。