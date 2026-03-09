「お天気運」をアップ！高円寺「気象神社」の“晴れ”カラーな御朱印＆お守りがかわいすぎる♪
日本で唯一！天気にまつわる「気象神社」
JR高円寺駅から徒歩約2分。高円寺氷川神社は、素戔嗚尊（すさのおのみこと）を主祭神とする神社として知られています。
その境内にある「気象神社」は、日本で唯一の天気にまつわる神社です。
御祭神・八意思兼命（やごころおもいかねのみこと）は、日本神話において、天照大御神（あまてらすおおみかみ）が天岩戸に隠れて世の中が暗闇になった時、岩戸を開けて外界に戻す知恵を考え出した知恵の神。
世界に太陽を取り戻したことから、「気象の神様」としても知られています。
そんな気象神社では、「晴天祈願」など天気にまつわるさまざまなご祈祷が行われています。
バーベキューやゴルフなどレジャーイベント、受験や結婚式のような特別な日こそ、晴れ空のもと過ごしたい…！まさにそんな人にうってつけの神社となっています。
また、天気にまつわる神社であることから、入口には「気象ビジョン」が！
1分ごとにリアルタイムで、気温や湿度、風向き…などその日の気象要素をお伝えしてくれる優れものです。
境内には、 気象観測システム「POTEKA」も置かれています。こちらは、高円寺をお天気の町・防災を学べる町にするための活動の一環なのだとか。
お参りがもっと楽しくなる！境内のみどころをご紹介
気象神社の境内には、ほかにもみどころがいっぱいです。
映画「天気の子」にも登場した下駄絵馬は、「明日天気にな〜れ！」と下駄を飛ばして占う天気占いにちなんだもの。
推しのライブや旅行など、遠征の予定があるときには、お願い事を書いて奉納すればお天気に恵まれること間違いなしですね♪
また境内には、三毛猫の「ミケさん」の石像も置かれています。
ミケさんは、20年ほど境内に住み着いていた野良猫で、清潔な毛並みや気高い所作で神社でも愛されていた存在。2017年の年末に亡くなってしまったのですが、命日の12月3日は、「い(１)つ(２)も見(３)てるよ」で記念日に制定されています。
今も天から見守ってくれているミケさんにもお参りを忘れずに！
「照々みくじ」は、てるてる坊主をモチーフにした気象神社ならではのおみくじ。
御祭神・八意思兼命が八つの気象現象を司ることにちなんで、8色カラーのてる坊を授かることが出来ます。
箱に手を入れると、出てきたのはピンクと緑カラーのてる坊！ピンクは「良縁」、緑は「健康」の意味が込められているというように、色ごとに異なる意味を楽しむのもご一興です。
「もし悪天が出てしまったら、残念な運勢なのかな？」と気になる人もいるかもしれませんが、「雷」であれば、“あなたの環境が変わる”ことを表しているというように、どの天気もポジティブなメッセージを持つので安心。
てる坊は、自由に顔やお願い事を描くことができちゃいます！
今回は、「良縁」の願いもこめて、ほっぺをハートにしてみるなど工夫を凝らしてみました。
オリジナルのてる坊が作れたら、さっそくおみくじ掛けに納めていきます。いいお天気になりますように！
おみくじ掛けのてる坊たちは、カラフルかつ表情も多彩！見ているだけで、おのずと心も晴れやかな気分になってきちゃいます。
“晴れ”カラーな授与品で、お天気運をアップ！
お参りが完了したら、気象神社ならではのご授与品を授かりましょう。
まずは、気象神社限定の「御朱印帳」。虹色カラーの表紙が印象的です。日なたで写真を撮れば、鮮やかなカラーがより際立つ！
実は、裏表紙も天気のモチーフがほどこされていてかわいいんです。
コンパクト感も相まって、はじめての御朱印帳にもおすすめですよ。
デザインが毎月変わる御朱印は、今年の1月から高円寺氷川神社と気象神社共通のものになっています。
訪問時は2月だったため、「節分」のイラストでした。その月をイメージした御朱印となっているので、先述の御朱印帳に1年分集めてみるのも楽しそう！
「晴守り」は、まさに“晴れ”カラーという言葉がぴったりの、お日様マークがかわいいお守り。大切な日の晴天祈願に特化したお守りとのことなので、雨男・雨女さんはぜひ持っておきたいですね！
ビタミンカラーが元気をもらえる「お天気病よけ守り」は、「お天気病」から身を守ってくれるという世にも珍しいお守り。悪天候前の頭痛やめまいなど、薬でも良くならない「お天気病」に悩む人にはうれしいお守りです。
お天気のご利益を授かること間違いなしな気象神社。
かわいいおみくじやご授与品も授かって、心も晴れやかな参拝タイムをお過ごしくださいね♪
■気象神社（きしょうじんじゃ）
住所：東京都杉並区高円寺南4-44-19
TEL：03-3314-4147
参拝時間：早朝〜17時（社務所受付は9〜16時）
定休日：不定休 ※公式SNSで事前に確認を
Text：望月七愛
Photo：村岡栄治
