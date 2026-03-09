JR錦糸町駅北口を出て、高架沿いの賑やかな通りを歩くと、飲食店が並ぶ一角に「レストラン シラツユ」が見えてきます。どこか懐かしさを感じさせる外観が印象的で、長年この街の人々に親しまれてきたことが伝わるたたずまい。控えめながらも温かな存在感があるお店です。

「レストラン シラツユ」外観

「レストラン シラツユ」は、1973年創業の老舗洋食店。地元で働く人や家族連れ、昔から通い続ける常連客まで、半世紀以上にわたり幅広い世代に親しまれてきた一軒です。

レトロな雰囲気が漂う「レストラン シラツユ」の外観サイン

ネオンサインは夜になると赤く灯る。ディナーでもぜひ訪れたい

店頭には、昭和の洋食店らしい食品サンプルが並んだショーケースが。ハンバーグやオムライス、エビフライなどがずらりと並び、見ているだけでわくわくした気分に！

人気メニューを紹介するボードも

店内に入ると、どこか懐かしく肩肘張らずに過ごせる雰囲気。昔ながらの洋食店らしい安心感に包まれます。

ランチタイムには近隣で働く人々が集まり、休日には家族で食事を楽しむ姿も。地元・錦糸町の日常に自然と溶け込み、街の暮らしを支えてきた存在です。

店内には出窓のある席もあり、キャラクターの人形がかわいらしく飾られています。外からやわらかな光が差し込み、ほっとくつろげる心地よい空間。行き交う人の気配を感じながらもゆったりとした時間が流れ、思わず長居したくなる居心地のよさです。



メニューを開くとまず目に入るのが、「当店の人気メニュー」と「お得なセットメニュー」のページ。看板メニューの「オムライスセット」1900円や、やさしい味わいが人気の「ロールキャベツのホワイトシチューセット」2600円など、長く愛されてきた定番料理が並びます。

セットメニューだけでなく、「手ごねハンバーグ」1500円や「カニクリームコロッケ」1700円などの単品料理が充実しているのも魅力。「白身魚フライ又はムニエル」1600円などの魚料理も気になる存在で、これは通いたくなる…！

さらにスパゲッティやピラフ、グラタンといった昔ながらの洋食メニューも充実。サラダやスープを添えて、自分好みに組み合わせながら楽しめるのもうれしいポイントです。

「おつまみ」のページも発見。「ポテトのチーズ焼き」1500円や「チョリソ」1300円、「フレンチフライ（角切り）」950円など、しっかりと洋食を楽しむだけでなく、軽く一杯楽しみたいときにもぴったりのラインナップが揃っています。

人気の「オムライスセット」1900円（ランチタイムは1450円）に決定！

店主の奥さまにおすすめを尋ねると、迷いなく返ってきた答えは「オムライス」。現在では息子さんが店長を務め、兄弟でキッチンとホールを切り盛りしているそう。長く愛されてきた味を家族で受け継ぐ、アットホームな雰囲気もこの店の魅力のひとつです。

運ばれてきたオムライスは、思わず目を奪われる美しいたたずまい。ふんわりと整えられたつややかに輝く玉子が、まさに“ザ・洋食”という王道のビジュアルです。

洋食でありながらセットで味噌汁が添えられているのも、日常の延長で楽しめる“町洋食”ならでは。気取らず食べられる安心感があります。

味わいはどこか懐かしさを感じる、王道のオムライス。玉子の外側は薄く美しく整えられながら、内側にはふんわりとしたやわらかさが残っています。

素朴なケチャップライスにはやさしい甘みがあり、ほっとするような昔ながらのおいしさです。そしておもしろいのは中心に、うずらの玉子がひとつ入れられていること。思いがけないアクセントが加わり、食べ進める楽しさも感じられます。

うずらの玉子が入っているなんてめずらしい！

パセリが添えられているのも昔ながらの洋食の象徴

オムライスの中に隠れているのは、昔ながらのチキンライス。タマネギやピーマン、ハムなどの具材がぎゅっと詰まり、食べごたえも十分。どこかほっとする、やさしいおいしさが広がります。



「3品セット（グラタン、エビフライ、ハンバーグ）」2600円

もう1メニューおすすめを聞いてみると、「3品セット（グラタン・エビフライ・ハンバーグ）」が人気とのこと。さっそく注文してみました。

運ばれてきたひと皿は、まさに洋食の主役が勢揃いした贅沢なプレート。クリーミーなグラタン、サクサクに揚がったエビフライ、ジューシーなハンバーグを一度に楽しめる満足度の高い内容です。思わず心が弾む、これぞ“大人のお子さまランチ”です。

まずはエビフライからいただきます。衣はサクサクと軽やかで、噛むと中からぷりっとしたエビの食感が広がります。添えられたタルタルソースはどこか懐かしい味わい。

続いてハンバーグを。ぎゅっと詰まった肉感が印象的で、ひと口ごとにしっかりとした満足感があります。デミグラスソースにほんのりケチャップの甘みが重なり、どこか懐かしく、飾らないおいしさを味わえます。

そして、グラタン。エビとマカロニが入った王道のひと皿で、こんがりと焼き色のついた表面の下には、なめらかなホワイトソースがたっぷり。やさしいコクが広がり、ほっとする味わいです。

昭和の洋食店を思わせる、きゅうりの飾り切り

ランチメニューのセットには食後にシャーベットも付く

ランチメニューのセットには、食後のシャーベットが付くのもうれしいポイント。取材当日はユズのシャーベットが登場しました。さっぱりとした柑橘の香りとやさしい酸味が広がり、食べごたえのある洋食のあとにぴったりのお口直し。最後まで心地よく食事を楽しめる、うれしい締めです。

懐かしい洋食を、おだやかな空間で味わうひととき。駅前という立地を忘れてしまうほどゆったりと過ごせ、まるで時間を少し巻き戻したような感覚に包まれます。

新しい店が次々と生まれる東京で、半世紀以上続く洋食店はそう多くありません。「レストラン シラツユ」は、日常のなかで気軽に立ち寄れる、心に留めておきたい一軒です。



■レストラン シラツユ（れすとらん しらつゆ）

住所：東京都墨田区錦糸4-1-7

TEL：03-3626-2535

営業時間：11〜15時、17時30分〜22時（土・日、祝日は18時〜）

定休日：不定休



▶▶「錦糸町」の記事一覧はこちらから！



Text：松崎愛香

Photo：yoko



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

