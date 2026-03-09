「niko and ... BASE」 施設イメージ

アダストリアの人気ブランド「niko and ...」が公園事業に初参入し、施設・空間をプロデュース！ 茨城・水戸にサウナ・カフェ・BBQ・ピックルボールが楽しめる複合施設「niko and ... BASE」がこの春オープンします。キーワードは「あそんで、たべて、ととのって...」。1年を通して幅広い世代が楽しめる複合施設です。

こだわりが詰まった各エリアをご紹介

「niko and ... BASE」では、ブランドとしても初となる、常設サウナやゆっくりとリラックスできるカフェラウンジ、手ぶらでも楽しめるバーベキューエリア、ピックルボールや各種イベントでも使用できる多目的コート、ランニングステーションなどを展開します。

サウナ施設の全体監修は、サウナ業界を牽引するThe Sauna・野田クラクションベベー氏。デザインの素材に木、タイル・金属・グリーンを使用することで、「niko and ... 」のクラフト感を生かした温もりある内装に仕上がっています。

八溝材で仕上げたサウナ室で木の香りに包まれ、水風呂を設けた外気浴デッキを通して、熱/風/冷/光の流れが“整う”体験を。日々の喧騒も忘れさせてくれる空間が広がっています。

カフェラウンジ「niko and ... COFFEE」は、木のぬくもりを存分に味わえる内装で、サウナ後の癒やし空間としても利用可能。飲食メニューでは、アルコール類の提供や限定メニューの展開も予定していて、地域の方々の憩いの場にもなります。

そして施設内には多目的コート（ピックルコート）も。「ピックルボール」とはアメリカで生まれたラケットスポーツで、老若男女問わず楽しめることから、現在日本でも注目を集めています。フットサルなどのさまざまなイベントや、多目的コートとしても活用できます。

このほかにもバーベキューエリアやランニングステーションなど、楽しめるエリアがたくさん！ サウナ・カフェ・BBQ・ピックルボールを楽しめる複合施設「niko and ... BASE」。春のおでかけ先候補にしてみてはいかが。

■niko and ... BASE

住所：茨城県水戸市千波町3081-1

オープン予定：2026年春頃

▶▶「複合施設」の記事一覧はこちらから！

Text：中川葉月



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

