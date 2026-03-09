【ハーゲンダッツ】「サンマルクカフェ」とのコラボメニュー第2弾！ 3月10日（火）より全国のサンマルクカフェで期間限定販売
ハーゲンダッツとサンマルクカフェのコラボ！ 気になるメニューは？
「ハーゲンダッツ アイスクリーム」を使ったオリジナルメニューが、全国の「サンマルクカフェ」で販売中！
2025年も好評だった、サンマルクカフェとのタイアップ第2弾では、「ハーゲンダッツ『ストロベリー』」を使用したスムージーとパフェが登場。みずみずしいイチゴの果肉をぜいたくに使用し、濃厚なミルクの味わいと果実本来のフルーティーさが特長の商品です。期間は、2026年3月10日（火）〜4月23日（木）ですので、お見逃しなく！
「ICHIGO ミルクスムージー with ハーゲンダッツ」
「ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリーム」をトッピングしたスムージーは、果肉感たっぷりのイチゴソースとミルクのまろやかさが溶け合います。飲み進めるにつれてアイスクリームが混ざり合い、さらに濃厚な味わいへと変化！
「ICHIGO ミルクスムージー with ハーゲンダッツ」
ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームをぜいたくに2段重ねにし、サクサクのシュガーパイと濃厚なカスタードクリーム、フレッシュなイチゴを重ね合わせ、まるでミルフィーユのような層を表現した一品。グラスの底にはぷるぷるとした食感のパンナコッタと果肉入りイチゴソースを忍ばせています。食べ進めるごとに食感や味わいが変わり、最後のひと口まで楽しみ尽くせるご褒美パフェ！
■「ICHIGO ミルクスムージー with ハーゲンダッツ」、
「ICHIGO ミルフィーユパフェ with ハーゲンダッツ」
場所：全国のサンマルクカフェ
販売期間：2026年3月10日（火）〜4月23日（木）
今しか味わえない限定アイスクリームで、ぜひプレミアムな時間過ごしてみてくださいね！
Text：川嶋洸生
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。