【セブン-イレブン】何度も試作を重ねた「だし薫る和風チキン」発売　日本人好みに調整された上品な味わい

コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、新商品「だし薫る和風チキン（国産鶏肉使用）」を2026年3月10日（火）から、数量限定で発売する。

同商品は、天ぷらの衣から着想を得て作られた独自開発の「サク衣」を採用している。ひと口目から分かる「サクッ」という食感が特徴の商品で、従来のスパイスを前面に出したフライドチキンとは一線を画すサクサク感が楽しめる。

味の決め手は、鰹由来など複数のだしからなる合わせだし。噛むほどに、だしの薫りが鼻に抜け、日本人好みに調整された上品な味わいに仕上がっている。何度も試作を重ね、味の奥行きにこだわった一品だという。

塩むすびと合わせると、だしの風味がより際立ち、素材の味を引き立てる王道の組み合わせになる。さらに、梅や昆布などの和風系おにぎりと一緒に食べるのも、だしの余韻が重なりおすすめ。「おやつ」でも「おかず」でも楽しめる新商品だ。

〈だし薫る和風チキン（国産鶏肉使用）〉

・価格

167円（税込180.36円）

・発売日

2026年3月10日（火）〜順次

・販売エリア

全国

〈担当者コメント〉

ひと口食べた瞬間に落ち着くと感じていただける、どこか馴染みのある味わいにこだわりました。試作を重ね、フライドチキンの常識をいったん手放し、たどり着いたのが天ぷらの技法です。時間が経っても続くサクサク感と、ふわりと広がるだしの薫りを両立しました。ぜひおにぎりと合わせ、ひとつの食事として楽しんでいただきたいです。

※店舗によって価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合もある