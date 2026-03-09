宇賀なつみ「ちびちびつまみながらお酒を飲む！」 最高の前菜を紹介

お酒をこよなく愛するアナウンサー・宇賀なつみさんの「ほろ酔いおつまみ」。今回は、『白金 酉玉 別館』の皮の佃煮です。

お酒のアテに最高な皮の佃煮 \572。日本酒（半合） \800〜。今回いただいたのは、スッキリした大吟醸 鄙願 \1,100。

編集S

皮の佃煮って、なかなか見ないですよね？

宇賀さん

そうなの。もともと鶏皮は好きだから、居酒屋さんに行くとよく頼むんだけど…ポン酢と和えてあったりはよく見るけど、佃煮って珍しいなと思って、食べてみたらすっごくおいしくて。メインの焼き鳥ももちろんおいしいんだけど、その前にまずこれを頼んで、ちびちびつまみながらお酒を飲む！

編集S

最高の前菜だ…！ お酒とお醤油をベースにした味付けで、弱火でくつくつ煮込んであるそう。

宇賀さん

皮のぶりんとした歯ごたえもいいし、味付けが濃いめだから本当にいいお酒のあてになるんだよね。

編集S

佃煮って甘みもあるイメージだったんですけど、これはきりっとしたいいしょっぱさがありますね。

宇賀さん

それなのに嫌な塩っ辛さはなくて、まろやかなのがすごい。

編集S

隠し味として、少しだけみりんを入れているんだとか。

宇賀さん

だから艶も出て、塩味（えんみ）だけじゃないまろやかさがあるんだね。ショウガも効いていて、お酒が進む！

編集S

日替わり日本酒があったり、焼酎もいろんなラインナップがあったり、お酒を選ぶのも楽しそうです。

宇賀さん

だよね。いろんな種類が置いてあるから悩むんだけど、今回は絶対、日本酒だ！ と思って。

編集S

間違いないです！

宇賀なつみ

お酒をこよなく愛するアナウンサー。自身初のエッセイ本『じゆうがたび』（幻冬舎）が発売中。

編集S

福岡出身として皮はパリパリ派でしたが…このぶりん食感にもハマりそうです。

information

白金 酉玉 別館

東京都渋谷区恵比寿2-28-7 秀マンション 1F TEL. 03-3447-5520 17:00〜24:00（23:00LO）、日・祝日17:00〜23:00（料理22:00LO、ドリンク22:30LO） 月・第2水曜休 予約はWebまたは電話でも可。