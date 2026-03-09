【A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”】 【A.S.G. ガールズ EMO-X0024 “シエル”】 5月以降 発売予定 価格：各4,730円

ハセガワは、5月以降発売予定のプラモデル「A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”」と「A.S.G. ガールズ EMO-X0024 “シエル”」のパッケージイラストを公開した。

本商品は同社の美少女プラモデルプロジェクト「A.S.G. ガールズ」。パッケージイラストは各キャラクターが描かれ、付属品パーツや商品仕様などの記載がされている。

A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”

5月以降 発売予定

価格：4,730円

A.S.G. ガールズ EMO-X0024 “シエル”

5月以降 発売予定

価格：4,730円

Illustrated by TAKASHI FUJISAWA