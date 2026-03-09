ハセガワ、プラモデル「A.S.G. ガールズ」の「EMO-X0022 “アリア”」、「EMO-X0024 “シエル”」パッケージイラストを公開
【A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”】 【A.S.G. ガールズ EMO-X0024 “シエル”】 5月以降 発売予定 価格：各4,730円
(C)HASEGAWA CORPORATION
ハセガワは、5月以降発売予定のプラモデル「A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”」と「A.S.G. ガールズ EMO-X0024 “シエル”」のパッケージイラストを公開した。
本商品は同社の美少女プラモデルプロジェクト「A.S.G. ガールズ」。パッケージイラストは各キャラクターが描かれ、付属品パーツや商品仕様などの記載がされている。
A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”
価格：4,730円
【新製品パッケージ画像公開】- ハセガワセールス(営業部） (@hasegawa_sales) March 9, 2026
AG01 1/12 A.S.G. ガールズ EMO-X0022 “アリア”
2026年05月以降発売https://t.co/6zihZkkF4ihttps://t.co/EBtmMyttuc
ご予約よろしくお願いいたします。#ハセガワ #新製品 pic.twitter.com/bR7Be8bEXh
A.S.G. ガールズ EMO-X0024 “シエル”
価格：4,730円
【新製品パッケージ画像公開】- ハセガワセールス(営業部） (@hasegawa_sales) March 9, 2026
AG02 1/12 A.S.G. ガールズ EMO-X0024 “シエル”
2026年05月以降発売https://t.co/3ozHlr5grjhttps://t.co/EBtmMysVEE
ご予約よろしくお願いいたします。#ハセガワ #新製品 pic.twitter.com/tsbn2W6HEF
Illustrated by TAKASHI FUJISAWA