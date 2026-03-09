春を告げる野菜として親しまれている、フクタチの収穫が羽後町で盛んに行われています。



今年も冬の寒さのなかでたっぷりと甘さを蓄えたおいしいフクタチに育っているということです。



寒さが厳しい冬の間、ハウスの中でゆっくりと成長する野菜、フクタチ。



JAうごでは12の農家と2つの法人が「ひばり野ふくたち」として栽培していて、このうち農事組合法人、足田営農組合のハウスでは収穫が最盛期を迎えています。





秋にハクサイの種をまき、冬を越して収穫するフクタチは「春を告げる野菜」として親しまれています。フクタチは気温の上昇とともに茎が伸び、つぼみを出した「とう立ち」と呼ばれる状態でより甘さが増します。今がまさに旬です。この冬は寒暖の差が大きくハウスの温度管理に苦労したということですが、今年もたっぷりと甘さを蓄えたおいしいフクタチに育っているということです。足田営農組合 越前 和行 さん「フクタチはくせがない味が持ち味ですので、素材の味を楽しめるおひたしが一番おすすめです」「『福が立つ』という語源もありまして、とても縁起がいいのでぜひフクタチを食べていただいきたいと思います」まだ雪が残る地域の数少ない葉物野菜として、この時期の食卓で重宝されているフクタチ。JAうごは今シーズン約18トンの出荷を見込んでいます。フクタチの収穫は来月中旬まで続き、主に県内に出荷されます。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします