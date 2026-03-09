「まじで誰だよ案件すぎるなこれ」マクドナルド、TikTokerとのコラボ告知も賛否「さすがにやばいって」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は3月8日に投稿を更新。「ポテトック」の歌唱を担当した人物を発表したところ、賛否両論が集まりました。
コメントでは「なぜ謎の顔バレ自演V,,,？？？」「最近のマック意味不明すぎる」「せめて鏡音レンを採用してよ」「え、公式、さすがにやばいって」「誰だよせめてミクでやれよ」「まじで誰だよ案件すぎるなこれ」と厳しい声が続出。一方で「明日楽しみ〜！！」「え！すごい」「どんな感じになるのか気になる!」と期待の声も上がりました。
「誰だよせめてミクでやれよ」「3/9(月)AM9:30公開 『ポテトック』の歌唱は、この人！」と告知し、1枚の画像を載せている同アカウント。「歌唱 ゆーり」と書かれ、TikTokクリエイターのゆーりさんがポテトを片手に歌う姿が描かれています。
「お金かかってるしクオリティすごいよね」すでに「ポテトック」のミュージックビデオは公開されています。事前の告知で厳しい声は多く上がったものの、コメント欄では「思ってたよりちゃんとコラボだったw」「お金かかってるしクオリティすごいよね」「最高すぎる」と前向きな声が多く寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
