緊迫する中東情勢。国際観光都市 岐阜・高山市にも影響が。

（オランダからの観光客）

「直行便で日本まで来たので、特に問題はありませんでした」

去年、過去最多の約97万8000人の外国人観光客が宿泊した高山市。日本に来ることに影響はなかったという人もいましたが、関係者からは。

（飛騨高山旅館ホテル協同組合 中畑稔常務理事）

「アメリカがイランに軍事攻撃をしてから、3月に入ってから宿泊施設に対するキャンセルが出始めた」

これまでに500人ほどキャンセル

地元の宿泊施設でつくる組合によりますと、市内の旅館やホテルでは、3月4日ご3ろから外国人の団体宿泊客の予約キャンセルが相次ぎ、これまでに約500人ほどのキャンセルの申し出があったということです。

（中畑常務理事）

「一番最初はイスラエル、ドイツ、イタリアからキャンセルが入りました。これから高山は行楽シーズンに入るのでお客様が減るとちょっと心配」

宿泊施設としては原油価格の高騰も心配

4月14日から行われる「春の高山祭」を控え、宿泊客全体の約4割を占める外国人観光客の予約キャンセルは大きな痛手だと話します。

そして軍事衝突が長期化し、今後、原油価格が高騰した場合、宿泊施設としては、お湯を沸かすための燃料代にも直結するという懸念も…。

（中畑常務理事）

「インバウンド、外国人の方で高山の場合、何とか維持しているので、早く終結して平和な日が戻ることを祈っています」