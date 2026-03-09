今の生活は満足だけど…「子どもが生まれた時の出費が不安」世帯年収480万円・38歳男性の収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞くと、「現在の生活は満足しているが、仮に子どもが生まれた際、出費がどのくらいなのか不明のため不安な点はある。物価高騰についてはしょうがないと思うが、日用品の価格は安くしてほしいと思う」といいます。
・家族構成：既婚（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：会社員
・世帯年収：480万円
・貯蓄額：1000万円
・家賃（住宅ローン）：5万6000円
・間取り：一軒家
・食費：2万5000円
・交際費：1万円
・電気代：1万8000円
・ガス代：5000円
・水道代：6000円
・通信費：5200円
・車の維持費：1万円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
生活のやりくりのポイントは「カード払いでポイントを貯めている。日用品を安い曜日に買うようにしている。また、ふるさと納税を活用しています」と教えてくれました。
今後については、「現状の生活を継続していきたいと思っているが、物価高騰や住宅ローンの金利上昇の対策として、副業をして収入を上げたいとも考えている」と回答しています。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
物価高騰はしょうがないけれど……今回は、静岡県に住む38歳男性世帯の生活実態です。
【静岡県在住38歳男性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
