高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」の第111回が３月９日に放送され、話題を呼んでいます。

長男・勘太を授かり、日本人になることを決意したヘブン。111回の最後には19週以来の登場となった錦織の姿が…。しかし、げっそりと痩せた錦織の様子にSNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

＊以下３月９日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキとヘブン（トミー・バストウさん）の息子の名前が、「勘太」に決まる。

ヘブンの親バカっぷりはすさまじく、毎日、家族に勘太のかわいいところを聞くほど。

そんな中、トキとヘブンは正式に結婚し、勘太と3人で家族になるため籍を入れることに。

イギリス人と日本人、同じ籍に入れるにはどちらかが国籍を変えるしかない。

トキがイギリス人？ヘブンが日本人に？2人はどちらの国籍を選ぶのか。

＜視聴者の声＞

第111回の最後に登場したのは錦織。げっそりと痩せ細り、激しくせき込む錦織。吐血しており、ごみ箱には、血の付いたちり紙があふれていた。

SNSやコメントでは錦織の病状を心配する声があふれた。

「『あぁ‥またか』みたいな錦織さんつらすぎる」「輪郭全然ちがってた」

「ゴミ箱にはものすごくたくさんの、それも血がついた布や紙が…。もう彼には日常になってきているくらい進行しているのか」「役者魂がすごい」

などの声がありました。

ほんのわずかな登場でも、錦織の状態を伝えた吉沢亮さんの演技に注目した人たちも。

「吉沢亮さんの役作りが凄い。錦織、頬がこけて首筋も痛々しいほどに浮き出ている。」

「ほんのわずかな登場で一言も発していないのに、今錦織さんがどんな状態と心境なのか痛いほど伝わってきて役者・吉沢亮のすごさを見ました」

など、賞賛する声が寄せられました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。