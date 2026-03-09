『PEANUTS』×「ニューエラ」コラボに新作！ スヌーピーと“イースター”モチーフを刺しゅうでデザイン
「ニューエラ」は、スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』とのコラボコレクションを、3月12日（木）から、全国の店舗および公式オンラインストアで発売する。
【写真】スヌーピーと“たまご”のデザインがかわいい！ 『PEANUTS』コラボキャップ一覧
■イースター＝“たまご”
今回登場するのは、ペールトーンカラーのキャップに、『PEANUTS』の仲間たちと、イースターの象徴である“たまご”を組み合わせたアートワークを刺しゅうで施した、大人サイズ10種、キッズサイズ4種から成る全14種。
大人サイズの「9TWENTY」には、前立てにイースターを楽しむスヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウン、サリーなどをあしらったキャップや、つばの裏側にカラフルなたまごの総柄をデザインしたアイテムなどがそろう。
また、つばとクラウン部分にアートワークを刺しゅうした「9FORTY」は、アッシュブラウン、ドルフィングレー、アイボリー、フェイデッドブラックの4色がラインナップ。
さらに、「9TWENTY」に『PEANUTS』のキャラクターや色とりどりのたまごをデザインしたキッズサイズも販売。親子でリンクコーデを楽しむことも可能だ。
