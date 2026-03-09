山下美月がポムポムプリンと対面！ 「サンリオハウス」プレオープンに山田優、山本美月、久間田琳加らが来場
マッシュグループが新たに展開するサンリオ監修の新ブランド「sanrio house（サンリオハウス）」1号店が、ルミネ新宿 ルミネ2にオープン。3月4日（水）に開催されたプレオープンイベントにモデルの山田優、俳優の山本美月、山下美月らが来場した。
【写真】玉城ティナ、久間田琳加、希空らも！ プレオープンに来場したゲストたち
■山田優＆山本美月の“サンリオ愛”トークも
3月6日（金）にオープンした「サンリオハウス」は、Kawaiiカルチャーで世界中のファンを魅了するサンリオキャラクターズへのリスペクトを込めて、マッシュスタイルラボが企画・制作・キュレーションした商品がそろうサンリオ監修の新ブランド。
店内には、ハローキティをはじめ店内外に配置されたキャラクターたちの等身大フィギュアや、ぬいぐるみをモチーフにしたペンダントランプ、タイルや壁紙でデコレーションされた壁、思わず撮影したくなる試着室など、足を踏み入れるだけで心躍る演出が用意されている。
オープンを祝したプレオープンに来場した山下は、大好きなポムポムプリンとの再会に感激の様子。サンリオハウスのブランドコンセプト「“Kawaii2（カワイイカワイイ）”といつも一緒に」にちなんで、可愛いと思う憧れの方について聞かれると、黒柳徹子を挙げ「可愛いが集結してらっしゃる方だなって思って。お洋服もレースだったり、リボンのモチーフだったりを一貫してつけてらっしゃる、そのブレないファッション性。あとはもちろん考え方や、パンケーキ頬張ってる姿とかが本当に可愛らしくて。徹子さんみたいな歳の取り方をしたいと憧れます」と語った。
また山田は、ライダースジャケットのインナーにハローキティのTシャツを合わせ、ブーツからは赤いハローキティの刺しゅう入りソックスをのぞかせた、ロックテイストの大人“Kawaii”コーデで登場。最近可愛いと思った出来事を聞かれると、「子どもたちから絵や手紙をもらった時は本当に可愛いって思いますし、子どもたちがよく『ママ可愛い、大好き』とか言ってくれることにキュンしています」とコメントした。
デニムのシャツにハローキティのワッペンがあしらわれた“カジュアルKawaii”なコーディネートで来場した山本は、会場について「かわいいが溢れていて夢のような世界でした！」と笑顔でコメント。また、サンリオキャラクターについて「特にマロンクリームが大好きで、誕生日にはマロンクリームの顔のケーキを用意してもらっていたんです」と、幼い頃の思い出を懐かしそうに振り返った。
さらに、俳優の久間田琳加、島崎遥香、モデルの玉城ティナ、村上愛花、雑賀サクラ、有坂小花、清家碧羽、タレントの希空、アーティストのHina Yoshiharaらが来場した。
