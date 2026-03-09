「野球好きなの!?」志田未来、WBC“観戦ショット”に反響「勝利の女神爆誕！」「野球ガチ勢」 WEST.小瀧望も羨む
俳優の志田未来（32）が7日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦したことを明かし、東京ドームで撮影されたプライベートショットを公開した。
【写真】「勝利の女神降臨」東京ドームを背景に“観戦ショット”を披露した志田未来
この日、東京ドームではWBCの1次ラウンド「日本対韓国戦」が行われ、8対6で日本は勝利。志田は「とってもドキドキな試合でした」とつづり、東京ドームの球場を背景に楽しげな笑顔を見せた“野球観戦ショット”を披露している。
この投稿に、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』で共演するWEST.の小瀧望が「まっじっで羨ましいっす」と反応したほか、ファンからは「野球ガチ勢の未来ちゃん」「勝利の女神降臨」「志田未来さんが観戦していることがキセキ」「勝利の女神爆誕！」「最高の試合 見れて羨ましいぃ〜」「野球好きなの!?いい試合だったねー！」などと反響が集まっていた。
