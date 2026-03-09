◇ボクシングWBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 ノニト・ドネア（フィリピン）＜10回戦＞同級4位・増田陸（帝拳）（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で同級4位の増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）と対戦する、同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）が9日、横浜市内のジムで練習を公開した。

帝拳ジムの浜田剛史代表と増田を担当する大和心トレーナーが視察する中、ドネアはシャドーボクシングとミット打ちで軽快に動くと、サンドバッグ打ちではサウスポースタイルで強烈なパンチを打ち込むなど好調をアピール。

「以前はキャリアで得た名声により（周囲の）期待も大きかった。ただ今はそれを超越して自信があふれている。ハッピーで一瞬一瞬を楽しめている」と強調した。

見守った大和トレーナーは「調子が良いと思う。（全盛期に）戻ってくれた方がいい。臨むところです」とドネアの“復活”を歓迎。サウスポースタイルを披露したドネアについては「堤戦でも見せていたので（スイッチも）想定している。ただサウスポーになったら速攻終わりますよ」と意に介さず。元WBC世界バンタム級王者の山中慎介氏の後継者として期待される“神の左の継承者”増田の勝利に自信を示した。