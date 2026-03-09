元「国民的美少女」が東京ドームで近影を見せた。 ９日までにインスタグラムで「＃ＷＢＣ＃オーストラリア戦＃侍ジャパン＃大谷翔平選手＃天覧試合」と観戦の様子をアップしたのは、女優の小田茜（４７）。かっちりしたジャケット姿で眼鏡をかけているが、美ぼうは健在だ。

フォロワーは「ＷＢＣ観戦行かれたのですね 茜さん、めちゃくちゃ綺麗です」「相変わらず美人」「茜ちゃん ＷＢＣ見に行ったんだ〜」とほれぼれした。

小田は１９９０年、小学６年生で出場した「第４回全日本国民的美少女コンテスト」でグランプリを受賞。０８年７月、８歳年上で大手航空会社でパイロットを務める男性と結婚し、１０年には長男も誕生したが、１８年頃に離婚。２０年４月をもって所属事務所も退社した。２３年８月、ディズニープラス「スター」で配信のドラマシリーズ「季節のない街」で１４年ぶりに女優復帰。またインド政府公認プロフェッショナルヨガ１級を取得し、ヨガインストラクターとしても活動している。

今月２日、１年２か月ぶりにインスタグラムを更新し、「＃神社巡り」と旅する姿を投稿。「お久しぶりです」「更新ありがとうございます！髪の毛伸びましたね」など反響を呼んでいた。