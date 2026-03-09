通貨オプション ボラティリティー 期近が上昇、中東有事の長期化を警戒 通貨オプション ボラティリティー 期近が上昇、中東有事の長期化を警戒

リンクをコピーする

通貨オプション ボラティリティー 期近が上昇、中東有事の長期化を警戒



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 10.69 9.97 9.47 10.07

1MO 10.41 8.43 9.40 8.94

3MO 10.00 7.72 9.21 8.47

6MO 9.95 7.56 9.24 8.39

9MO 9.95 7.53 9.25 8.40

1YR 9.85 7.50 9.24 8.36





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 10.04 13.57 10.01

1MO 10.02 11.76 9.18

3MO 9.84 10.90 8.66

6MO 9.92 10.65 8.56

9MO 9.96 10.58 8.55

1YR 9.93 10.42 8.49

東京時間16:33現在 参考値



週明けのロンドン市場、ボラティリティー水準は期近主導で上昇している。ドル円は１週間が１０．７％付近、１カ月が１０．４％付近、３カ月が１０％付近で推移している。「イランの次期最高指導者に対米強硬派とみられるハメネイ師の次男モジタバ師をイラン最高指導者に選出した」と報じられたことが背景。これを受けて原油先物が急騰、市場では中東有事の長期化が警戒されている。

