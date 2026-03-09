東日本大震災から間もなく15年。この間、宮城･南三陸町に河津桜など早咲きの桜を植え続けた人達が静岡･三島市にいます。ただ、その活動は、この春で終えることを決断しました。桜に託した思いとは。



3月3日、宮城･南三陸町。



この日の最低気温は氷点下1.3度と、まだまだ寒い南三陸ですが…。



このキャンプ場にある桜の木。春の訪れを、一足早く告げるかのように咲き始めていました。「河津桜」です。





（神割崎キャンプ場 及川 渉さん）「うちの町も震災で壊滅的な被害を受けて本当にいろいろな人々の支援で、ここまで立ち直れたというのを、桜を見るたびに、思い返せるきっかけになるので、いろいろな人とのつながりを桜を通して感じている」2025年の4月。キャンプ場では、潮風に、濃いピンクの河津桜が咲き誇り、訪れた人たちを癒していました。（宮城県民）「こんなピンクの桜あまり見ないですね。全然知らなかったので来られてよかったです」その桜を植えてきたのが、静岡･三島市に住む山岡修一さんたちです。（静岡･三島市在住 山岡 修一さん･84歳）「うれしいね。これを見ると本当。涙が出るくらいうれしいよ」東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城･南三陸町。620人が亡くなり、今なお211人の行方が分かっていません。山岡さんは震災直後、支援物資を届けたり、炊き出しをするなど、被災地に何度か入っていました。何もかもが、流された街。被災者の一言が胸に刺さりました。（山岡 修一さん･84歳）「あそこにあった桜はもう見れなくなっちゃったねっていう話を聞いて。3.11に一輪でも咲いて、みんなを癒やし、励まし、それと同時に、みんなが植えた木の成長とともに復興が進んでくれることを願おうっていうかたちで、桜を植えるプロジェクトを立ち上げました」震災の翌年に、地元の仲間たちとともに立ち上げた、「三島桜プロジェクト」。活動に賛同した人や企業から寄付金を募り、南三陸へ河津桜などを植え始めたのです。ただし、移動の費用はあくまで自費です。毎年南三陸を訪れ、15年で回数は、実に89回となりました。（山岡 修一さん）「あの旧庁舎（防災対策庁舎）も土塁の中にポツンと立つような格好になっている」活動の目的は、桜を植えることだけではありません。（山岡 修一さん）「ミカンでも食べて」（南三陸町民）「いつもいただいてごちそうさま」会って、話をするだけでもいい。（南三陸町民）「私の息子は防災庁舎で亡くなっているから帰ってこない。（震災から）5年なんだけども行方不明、1人息子なんだけども。楽しみに待ってますから」（山岡 修一さん）「ありがとう」（山岡 修一さん･84歳）「最初のころは、皆さんもうね、悲しい思いで言葉も少なかったし。でも、こうやって支援物資を持っていく中で、いつの間にか気を許し合えると。これが第1回かしら…第1回2012年11月。どこへどういう桜の植え方をしたらいいか。地元の人たちが集まって、重機を持ち込んでくれた仲間がいて掘ってくれて、植えて歩いた」（山岡さんの日誌より）『苗木を運ぶボランティア』『寺浜のオバチャン達も参加』『静岡のミカンで休憩』『50人で80本植える』2012年の当時は小さかった苗木。この月日で、大きく大きく、成長しました。これまでに桜を植えた場所は、災害公営住宅や個人宅など南三陸町内の200か所。その本数は2000本を超えました。被災地から届く手紙には。（被災地からの手紙）『更地になった我が家の敷地に桜の苗木を植えていただき、新しい記念日ですね。震災を乗り切り、私たちの希望の木と希望の日となりました。とてもうれしく、お父さんと2人になった夜は涙が止まりませんでした。 一生忘れません』ただ、山岡さんの年齢は84歳。（山岡 修一さん･84歳）「自分もこの年になって体力が落ちてきているのであれば、やめ時という言葉があるように、一回はこうやって区切る、そういうものも大事だなと思っています」植樹の希望も、ほぼなくなったこともあり、活動を終えることを決めました。3月下旬に南三陸へ向かい、それを最後にするつもりです。桜に思いを託します。（静岡･三島市在住 山岡 修一さん･84歳）「一般に復興と言うと、インフラのことを言いますよね。でも傷ついた人の心とか、そういうものは期限がないです。ずっとずっと、その人は、やはり亡くなった家族やいろいろな思いを引きずって消えることがないと思います。『遠くにいても頑張ってね』っていう気持ちを抱けば、自ずと通じてくれているだろうなという感じでしかいられませんね。みんなが植えた桜には、その桜にいろいろな思いを託した人たちがいます。その思いというのは、何年経っても、続く思いであると思います」