¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç»Ë¾å½é¤Î4Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷»Ò¤ÎÅçÅÄËã±û¤¬9Æü¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤«¤é´ØÀ¾¶õ¹Á¤Øµ¢¹ñ¤·¡Ö¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¤È¶ÛÄ¥¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÇÂçÊÑ¤Ê»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤ó¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿Ê¬¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÞÎØ¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£4Ç¯¸å¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È¥·¥Ë¥¢¤ÇÀï¤¦º£¸å¤Ø°ÕÍß¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò3°Ì¤Î²¬ËüÍ¤»Ò¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤É¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅÄÍþ»Î¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤ØÌá¤ê¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£Ä¶Âçµ»¤Î¥¯¥ï¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê4²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò1·î¤«¤éÎý½¬Ãæ¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Î±éµ»¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤¿¤¤°Õ¸þ¡£¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ç¡ËºÇ½é¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Áá¤¯µ¢¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò3°Ì¤ÎÀ¾ÌîÂÀæÆ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£