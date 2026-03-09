3x3男子日本代表の第2次合宿参加メンバー11名発表…追加招集の越田大翔ら、アジア杯へ向け精鋭を選出

日本バスケットボール協会（JBA）は3月9日、『FIBA 3x3アジアカップ2026』へ向け3x3男子日本代表の第2次強化合宿参加メンバー11名を発表した。

約1カ月前に行った第1次強化合宿とともに、第11回3×3日本選手権、3×3 JAPAN TOUR 2025 U23 FINALなど国内大会でのパフォーマンスを考慮し選出された今回のメンバー。新たに越田大翔（FUz HOKKAIDO.EXE）が招集され、前回の16名参加から11名とメンバーが絞られている。

北海道出身の越田は、明治大学に在学していた昨年にはレバンガ北海道のトップチームの練習にも参加した経歴を持つ。

3x3アジアカップは4月1日から5日にかけてシンガポールで開催。4位に終わった前回大会からの飛躍を目指す。

■『FIBA 3×3アジアカップ2026』第2次選考合宿参加メンバー



【FIBA男子ランキング 国内】※[ ]内は世界ランキング



1位［91位］小澤崚（178センチ）／27歳／SHINAGAWA CITY）



2位［130位］鈴木颯（180センチ）／26歳／SHINAGAWA CITY）



4位［172位］出羽崚一（190センチ）／33歳／ZETHREE ISHIKAWA）



6位［261位］井後健矢（198センチ）／31歳／SAGAMIHARA PROCESS）



9位［297位］仲西佑起（191センチ）／33歳／UTSUNOMIYA BREX）



11位［376位］クーリバリソロモン（183センチ）／25歳／UTSUNOMIYA BREX）



14位［438位］下川拓海（189センチ）／23歳／SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE）



17位［490位］西畝優（172センチ）／30歳／TOKYO DIME）



53位［943位］松澤大晃（200センチ）／33歳／SAGAMIHARA PROCESS）



99位［1609位］若木悟琉（192センチ）／23歳／MEGURO SIXERS）



122位［1863位］越田大翔（190センチ）／23歳／FUz HOKKAIDO.EXE）



※ランキングは3月8日時点



※年齢・所属は 2026年3月10日合宿初日時点





