朝日放送グループホールディングス<9405.T>は９日の取引終了後、２６年３月期の期末配当予想を１２円増配の２２円に引き上げると発表した。年間配当予想は３０円（前期は１３円）となる。同日に変更した新たな配当方針にあわせて金額を修正した。



従来の配当方針は連結営業利益から法定実効税率相当額を控除した「みなし純利益」に対する配当性向３０％をメドにしていた。新たな配当方針では純利益に対する配当性向３０％をメドとしつつ、中長期的には安定して４０％を実現することを目標にする。



同時に、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表。２９年３月期に売上高９６０億円（２６年３月期計画は９２７億円）、営業利益４５億円（同３６億円）の達成を目指す。バラエティー・ドラマ・スポーツなどを含むコンテンツ領域で多彩なＩＰポートフォリオの構築を進めるとともに、アニメ領域で長期的に人気が続くＩＰの創出・獲得を図る。今回の中計期間は創立８０周年となる２０３１年に向けた成長基盤強化フェーズとの位置づけで、３２年３月期には売上高１０００億円、営業利益６０億円を目指す。



出所：MINKABU PRESS