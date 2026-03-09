

3月第1週の上昇率ランキングの1位と2位はイラン情勢の緊迫化による原油価格をはじめとした各コモディティ価格の上昇を受け、コモディティ関連ファンドとなりました。3位はWTI原油価格に連動して投資成果を目指す「ＵＢＳ原油先物ファンド」となっています。



下落率ランキング上位ファンドは保有株式の下落に加え、配金の支払いにより下落幅が広がりました。「しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）（四季絵巻）」は1400円、「スイス・グローバル・リーダー・ファンド」は1000円、「Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）（自由演技（年２回））」は10000円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +12.40％ ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ



2位 +11.64％ ダイワ厳選コモディティ・ファンド（ダイワ投資一任専用）

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 +11.54％ ＵＢＳ原油先物ファンド

運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -17.43％ しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）（四季絵巻）

運用会社:しんきんアセットマネジメント投信



2位 -12.15％ スイス・グローバル・リーダー・ファンド

運用会社:ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



3位 -9.91％ Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）（自由演技（年２回））

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ



