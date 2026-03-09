　3月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは325銘柄。東証終値比で上昇は98銘柄、下落は206銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は84銘柄。うち値上がりが22銘柄、値下がりは58銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は175円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4075>　ブレインズ　　　　 1426　 +300（ +26.6%）
2位 <1776>　三井住建道　　　　 1992　 +400（ +25.1%）
3位 <4884>　クリングル　　　　　481　　+80（ +20.0%）
4位 <9405>　朝日放送ＨＤ　　　950.1 +126.1（ +15.3%）
5位 <3840>　パス　　　　　　　　 67　　 +8（ +13.6%）
6位 <9130>　共栄タ　　　　　　 1910　 +168（　+9.6%）
7位 <7486>　サンリン　　　　 1015.2　+86.2（　+9.3%）
8位 <3358>　Ｔｒａｉｌ　　　　　120　　+10（　+9.1%）
9位 <6085>　アーキテクツ　　　 2297　 +190（　+9.0%）
10位 <6634>　ＪＮグループ　　　　110　　 +9（　+8.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4166>　かっこ　　　　　　587.3　-84.7（ -12.6%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　　9.2　 -0.8（　-8.0%）
3位 <5939>　大谷工業　　　　　 6605　 -455（　-6.4%）
4位 <318A>　ＶＩＸＥＴＦ　　　　695　-38.0（　-5.2%）
5位 <213A>　上場半導体株　　　　258　-13.6（　-5.0%）
6位 <3985>　テモナ　　　　　　　190　　 -9（　-4.5%）
7位 <6779>　日電波　　　　　　 1151　　-49（　-4.1%）
8位 <3189>　ＡＮＡＰＨＤ　　　218.1　 -7.9（　-3.5%）
9位 <3645>　メディカルＮ　　　　281　　-10（　-3.4%）
10位 <2323>　ｆｏｎｆｕｎ　　　331.7　-11.3（　-3.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　　493　 +8.5（　+1.8%）
2位 <7201>　日産自　　　　　　374.6　 +4.0（　+1.1%）
3位 <4183>　三井化学　　　　　 2024　+20.0（　+1.0%）
4位 <8604>　野村　　　　　　　 1189　 +8.5（　+0.7%）
5位 <7261>　マツダ　　　　　 1141.1　 +7.1（　+0.6%）
6位 <3407>　旭化成　　　　　 1640.3　 +9.8（　+0.6%）
7位 <2413>　エムスリー　　　 1652.1　 +9.1（　+0.6%）
8位 <6723>　ルネサス　　　　 2412.3　+12.3（　+0.5%）
9位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　750　 +3.7（　+0.5%）
10位 <3401>　帝人　　　　　　 1547.3　 +7.3（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1305.2　-27.8（　-2.1%）
2位 <5801>　古河電　　　　　　24901　 -399（　-1.6%）
3位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　　 1908　-25.5（　-1.3%）
4位 <1812>　鹿島　　　　　　 6015.7　-79.3（　-1.3%）
5位 <6963>　ローム　　　　　　 3432　-42.0（　-1.2%）
6位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1729.8　-20.7（　-1.2%）
7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3707　　-44（　-1.2%）
8位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5150　　-60（　-1.2%）
9位 <9503>　関西電　　　　　　 2393　-27.0（　-1.1%）
10位 <7011>　三菱重　　　　　　 4530　　-50（　-1.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

