[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇98銘柄・下落206銘柄（東証終値比）
3月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは325銘柄。東証終値比で上昇は98銘柄、下落は206銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は84銘柄。うち値上がりが22銘柄、値下がりは58銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は175円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4075> ブレインズ 1426 +300（ +26.6%）
2位 <1776> 三井住建道 1992 +400（ +25.1%）
3位 <4884> クリングル 481 +80（ +20.0%）
4位 <9405> 朝日放送ＨＤ 950.1 +126.1（ +15.3%）
5位 <3840> パス 67 +8（ +13.6%）
6位 <9130> 共栄タ 1910 +168（ +9.6%）
7位 <7486> サンリン 1015.2 +86.2（ +9.3%）
8位 <3358> Ｔｒａｉｌ 120 +10（ +9.1%）
9位 <6085> アーキテクツ 2297 +190（ +9.0%）
10位 <6634> ＪＮグループ 110 +9（ +8.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4166> かっこ 587.3 -84.7（ -12.6%）
2位 <8918> ランド 9.2 -0.8（ -8.0%）
3位 <5939> 大谷工業 6605 -455（ -6.4%）
4位 <318A> ＶＩＸＥＴＦ 695 -38.0（ -5.2%）
5位 <213A> 上場半導体株 258 -13.6（ -5.0%）
6位 <3985> テモナ 190 -9（ -4.5%）
7位 <6779> 日電波 1151 -49（ -4.1%）
8位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 218.1 -7.9（ -3.5%）
9位 <3645> メディカルＮ 281 -10（ -3.4%）
10位 <2323> ｆｏｎｆｕｎ 331.7 -11.3（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 493 +8.5（ +1.8%）
2位 <7201> 日産自 374.6 +4.0（ +1.1%）
3位 <4183> 三井化学 2024 +20.0（ +1.0%）
4位 <8604> 野村 1189 +8.5（ +0.7%）
5位 <7261> マツダ 1141.1 +7.1（ +0.6%）
6位 <3407> 旭化成 1640.3 +9.8（ +0.6%）
7位 <2413> エムスリー 1652.1 +9.1（ +0.6%）
8位 <6723> ルネサス 2412.3 +12.3（ +0.5%）
9位 <3697> ＳＨＩＦＴ 750 +3.7（ +0.5%）
10位 <3401> 帝人 1547.3 +7.3（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1305.2 -27.8（ -2.1%）
2位 <5801> 古河電 24901 -399（ -1.6%）
3位 <5411> ＪＦＥ 1908 -25.5（ -1.3%）
4位 <1812> 鹿島 6015.7 -79.3（ -1.3%）
5位 <6963> ローム 3432 -42.0（ -1.2%）
6位 <8308> りそなＨＤ 1729.8 -20.7（ -1.2%）
7位 <7013> ＩＨＩ 3707 -44（ -1.2%）
8位 <8316> 三井住友ＦＧ 5150 -60（ -1.2%）
9位 <9503> 関西電 2393 -27.0（ -1.1%）
10位 <7011> 三菱重 4530 -50（ -1.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
