Jカップ・伊織いお、“むちむち”接写カット公開 令和のトランジスタグラマーによる“Jの衝撃”
Jカップの“超2次元ボディ”として注目を集める伊織いおが9日、『FRIDAY』グラビアのインスタグラムに登場した。
【写真】圧巻！Jカップボディを大胆にみせた伊織いお
伊織は、身長151センチながら、B90・W55・H90の「Jカップの“超2次元ボディ”」と呼ばれている抜群のスタイルを誇る。特にウエスト55センチという驚異的なプロポーションは、多くのファンを魅了。直近では、DVD『いおはやっぱりイイオンナ』が発売中で、イベントやメディアを通じてさらに注目を集めている。
今回は「Jの衝撃」と題し、伊織の美ワキカットを接写。「#伊織いお さんのむちむちカットをアンコール掲載！金メダル級の二次元ボディに注目です」とコメントを添えている。
