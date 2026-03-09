震災から15年 東北の“いま”に触れる 東日本大震災の風化防止イベント〜復興・その先へ2026〜
汐留シオサイトで開催されている、東日本大震災の風化防止イベントの様子をお伝えします。
中には現在の被災地の状況を360度VRで見ることができるブースがあったり、自分の防災力を試すことができるブースなど盛りだくさん。
防災知識をブラッシュアップすることも大切ですよね。
また実際に被災された方々を語り部として、当時の状況や被災地の今を聞くことができるブースもありました。
やはり現地の皆さんの言葉には重みがあり、胸を打たれました。
そしてこちらは東北への応援メッセージが書かれた巨大ボード。私もメッセージ書いてきましたが、他にも様々なコメントがありました。
「弘前の桜きれいだったね〜、お城も」
「がんばっぺ、福島」
「福島も桜きれいだったね、夜ノ森！」
また、会場には魅力的な物産品が販売されているブースもあり、思わず沢山買ってしまいました。このように被災地のモノを買う、という支援の仕方もありますよね。
震災から今年で15年、時間とともに記憶が薄れていくのを防ぐ為にも、被災地のこれまでの歩みや"いま"を知ることで、未来につなげることが出来ると思います。このイベントは11日（水）まで開催中です。