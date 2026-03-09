◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)

8回のマウンドに上がり、オーストラリア打線を11球で抑え込んだ侍ジャパンの種市篤暉投手。Netflixのポストゲームショーに渡辺謙さんと二宮和也さん、和田毅さんと出演しました。

和田さんからは「まっすぐのスピードコントロールもよかったですし、フォークの落ちがすごく落ちてますので、ストライクをとるフォークと、三振をとるフォークと投げ分けていると思うんですけど、どうですか？」と質問が及ぶと、「狙うコースを変えているだけなんですが、あとは腕を緩ませないで、まっすぐに偽装する、そのことしか考えずに投げてました」と種市投手は明かしました。

種市投手のフォークについてはオーストラリア代表も「すごい落ちだった」と語っていて、種市投手が“世界に見つかった”試合となったようです。

今回のWBCは日本国内ではNetflixが配信していて、試合の前後の時間を盛り上げるためにプレゲームショー、ポストゲームショーのプログラムを設けています。