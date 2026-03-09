◇第6回WBC1次ラウンドC組 オーストラリア―韓国（2026年3月9日 東京D）

オーストラリアのデービッド・ニルソン監督（56）が9日、1次ラウンド突破をかける韓国戦前の公式会見に出席。決戦に臨む心境を話した。

オーストラリアには勝てば無条件で2大会連続で決勝ラウンド進出が決定。だが、敗れたとしても、6失点以内かつ4点差以内なら突破が確定する。だからこそ条件を考えることなく、勝利を求めることに集中する。「セカンドラウンドに進むという目標は変わりませんが、非常にユニークな状況での試合になります。監督としては、決してゲームをコントロールしようとは思いません。まず選手を信じて、彼らにゲームの流れをつくってもらう、選手たちにゲームを任せようと思っています」と“プラン”を口にした。

チームはここまでの3試合で計6本塁打を放つなど、長打力が武器。投手陣も計5失点と安定している。チーム全体で実力を発揮できているだけに、決戦前にあえて動く必要はない。

「今日の試合前に特にミーティングなどを行う予定はありません。ここまでの道のりの中で、私は彼らのことを完全に信頼しきっていますし、彼ら自身も各自が何をすべきか分かっている選手たちです。ですから、私は試合が始まる前、リラックスして椅子に座ってその時を待とうと思っています」

韓国の柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は出発前に選手とミーティングを行い「我々には3時間という時間があります。その時間内に自分たちの役割をしっかり果たしてくれれば、良い結果が出る。最後まで最善を尽くすという気持ちを共有しました」と気持ちを注入した。まさに対照的なニルソン監督。特別なことは何もせず、自然体で決戦に挑む。