中東各地で新たな攻撃が報告されている/Vahid Salemi/AP

（CNN）中東の各国は9日午前、相次いで、空からの攻撃を受けたと報告している。

現在までに入っている情報は次の通り。

イラン：イランが新たな最高指導者を選出してから数時間後、精鋭部隊「イスラム革命防衛隊（IRGC）」は新たなミサイル発射を発表した。一方、イスラエル軍はイランのミサイル発射拠点や政権のインフラを標的とした「新たな一連の攻撃」を実施したと発表した。首都テヘランにいるCNNの取材班は、空爆とみられる攻撃による複数の爆発音が各地で聞こえたと伝えた。

レバノン：イスラエル軍は、首都ベイルートで武装組織ヒズボラのインフラを攻撃したと発表した。ロイター通信の映像では、同市南部の郊外から煙が立ち上る様子が確認された。

別の映像ではイスラエルの攻撃後、ベイルートのラマダ・ホテルで火災が発生し、ホテルの一室が損壊している様子が確認された。イスラエル軍は、夜間にベイルートを攻撃しIRGCの「コッズ部隊」の複数の高官を殺害したと発表している。

バーレーン：SNSに投稿され、CNNが位置情報を確認した動画では、国営石油会社BAPCOが入居する工業地帯で大規模な火災が発生し、黒煙が立ち上っている様子が確認された。同社はその後、事業の履行が不可能になった場合に出す「フォースマジュール（不可抗力）」を通知したと地元メディアが伝えた。

当局はこれに先立ち、イランのドローン攻撃でシトラの町が攻撃され、少なくとも32人が負傷したと発表している。シトラは工業地帯から約6キロの場所にある。攻撃はエネルギーインフラに近い住宅地を標的とし、負傷者には子どもも含まれているという。

アラブ首長国連邦：アブダビにいるCNNの取材班は、大きな爆発音を聞いたと報告した。戦争開始以来で最も大きい音の一つだったという。国防省は、防空システムが「弾道ミサイル」を迎撃し、戦闘機がドローンやミサイルを迎撃した結果だと説明した。

サウジアラビア：国防省は、地域最大級のシャイバ油田に向かって飛来したドローン4機を砂漠で迎撃し破壊したとSNSで発表した。

クウェート：国家警備隊は、防護対象施設の一つでドローンを撃墜したと発表した。重要施設を守る取り組みの一環として撃墜したとしている。

カタール：国防省は、軍がミサイル攻撃を迎撃したとSNSで発表した。