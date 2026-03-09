『リブート』AKB48元メンバー女優、形成外科医役で再登場 早瀬への不穏な“耳打ち”に騒然「怖い…」
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第7話が8日に放送され、野呂佳代が形成外科医の桑原瞳役で再登場。早瀬（鈴木）に不穏な耳打ちをする姿が描かれると、ネット上には「さすが整形のプロだ…」「怖い…」「バレそう」といった声が集まった。
【写真】出てたら神回確定!? 『リブート』AKB48元メンバー女優
リブートから1ヶ月。妻を殺した真犯人が一香（戸田）であること、そして儀堂（鈴木／2役）の死。すべてを知った早瀬は静かに“別人”へと変貌していた。儀堂になりかわることが板についた早瀬は、ある殺人事件を捜査することに。被害者は、合六（北村有起哉）の重要な取引先。容疑者は冬橋（永瀬廉）が率いる“しぇるたー”の一員だった。
一方で、早瀬のリブート手術を手がけた形成外科医・桑原にも捜査が及ぶことに。早瀬は、桑原に聞き込みをしたいという足立（蒔田彩珠）に同行する。
早瀬や足立の前に姿を見せた桑原は、変身前の早瀬についてしらを切り続ける。話を切り上げるために早瀬が足立を連れてクリニックを出ようとすると、桑原が「あ、ちょっと耳いいですか？」と早瀬を呼び止める。桑原は「理想的〜」とつぶやきながら早瀬に近づくと、彼の耳元で「きちんと“定期メンテナンス”来てくださいね」とささやくのだった。
手術を担当した桑原から早瀬への不穏な耳打ちに対して、ネット上には「耳いいですか？で呼び止めるのさすが整形のプロだ…」「えー！整形したら定期メンテナンスいかなきゃなの？？」「定期メンテナンス…怖い…」「メンテで出入りしたらバレそう」「だんだん崩れてきたら怖い」などの投稿が相次いでいた。
