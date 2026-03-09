鈴木奈々、父の年齢公表＆お出かけショット公開「若々しくてかっこいい」「モテオーラがすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/09】タレントの鈴木奈々が3月8日、自身のInstagramを更新。父親と買い物に出かけた際の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳タレント「若々しくてかっこいい」父の姿公開
鈴木は「お父さんとお買い物してきたー」「先輩の出産祝いと誕生日プレゼントを買いにロンハーマンに行ってきたよー！」とつづり、父親がサングラスを試着する様子を投稿。「お父さんサングラス気に入ってたけど少し値段が高くて買うの諦めてたけど、欲しかったなぁーって今も話してます」とエピソードを紹介した。
さらに「お父さん誕生日もうすぐだから誕生日プレゼントサングラスにしようかな」「誕生日プレゼント決まった」と、贈り物を決めたことを報告。「＃お父さん59歳」とハッシュタグを添え、父親の年齢も明かした。
この投稿に、ファンからは「お父さん、若々しくてかっこいい」「イケメンじゃん」「モテオーラがすごい」「ビジュアルいいのは遺伝なのね」「素敵」「仲良し親子でほっこり」「サングラス似合ってる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆鈴木奈々、父の買い物ショット＆年齢公表
◆鈴木奈々の投稿に反響
