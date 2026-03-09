永井大、24年所属のケイダッシュ退所を報告 今後の活動に意気込みも「より一層様々な事にチャレンジ」
【モデルプレス＝2026/03/09】俳優の永井大（47）が、所属事務所ケイダッシュを退所したことがわかった。3月9日、自身のInstagramを通じて発表した。
【写真】永井大＆中越典子夫婦、子どもたちと旅行
永井は「私事ではございますが、このたび約24年にわたり所属しておりましたケイダッシュを退所いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「四半世紀近くにわたり、事務所の皆様には公私ともにご指導とご支援を賜りました。未熟だった私に数多くの貴重な機会を与えてくださり、今日まで育てていただきましたこと、心より感謝申し上げます」と感謝をつづった。
そして「また、長年にわたり支えてくださったスタッフ・関係者の皆様には、至らない点や多大なるご迷惑をおかけしたこともあったかと存じますが、これまで支えていただきましたことに改めて深く御礼申し上げます」と関係者への感謝も伝え、「今後は個人として新たな一歩を踏み出すこととなります。環境は変わりますが、これまで培ってきた経験を糧に、さらに精進を重ね、より一層様々な事にチャレンジし皆様に良いご報告ができるよう挑戦を続けてまいります」と意気込みを明かした。
最後には「今後とも変わらぬご指導ご鞭撻、そしてご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
1978年5月20日生まれ、新潟県出身。スーパー戦隊シリーズ『未来戦隊タイムレンジャー』でデビューを果たし、ドラマ『ヤンキー母校に帰る』（2003）、『サラリーマン金太郎』（2008）などに出演。プライベートでは、女優の中越典子と2014年に結婚。2017年に第1子男児、2018年に第2子女児が誕生している。
