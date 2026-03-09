オフィスワーカーが理想とする「働く街」はどこなのか。三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が行った調査では一都三県在住の２０〜５９歳を対象に、一般オフィスワーカー１，３００人、ＤＸ人材５００人、就活生２００人の計２，０００人規模で意識を分析した。働きたい街ランキングは「１位を２ポイント」「２位を１ポイント」として集計されている。

一般オフィスワーカー１，３００人のランキングでは、１位「丸の内」７８１ポイント、２位「大手町」４５１ポイント、３位「新宿」２１６ポイントとなった。続いて４位「日本橋」２０４ポイント、５位「みなとみらい」１５１ポイントと続く。

ＤＸ人材５００人でも同様に「丸の内」が２６４ポイントで１位となり、「大手町」１８７ポイント、「新宿」１２６ポイント、「日本橋」８２ポイント、「池袋」７２ポイントなどが上位に入った。就活生２００人でも「丸の内」１３０ポイント、「大手町」６３ポイント、「日本橋」４１ポイントと続き、３つの層で共通して丸の内エリアへの評価が高い傾向が見られる。

男女別でも結果は大きく変わらない。男性６５０人では「丸の内」４０５ポイント、「大手町」２５９ポイント、「新宿」１１４ポイント、女性６５０人では「丸の内」３７６ポイント、「大手町」１９２ポイント、「日本橋」１２０ポイントとなり、いずれも丸の内が１位となった。居住県別でも東京都４８８人、神奈川県３２７人、埼玉県２６１人、千葉県２２４人のすべてで「丸の内」が１位となり、通勤利便性やビジネス拠点としての評価の高さがうかがえる結果となっている。