スピードスケート世界選手権

スピードスケートの世界選手権オールラウンド部門がオランダ・ヘーレンフェインで7日（日本時間8日）まで行われ、今大会で現役引退する意向を示している高木美帆（TOKIOインカラミ）は3位だった。ネット上では、労いの抱擁を交わしたレース後のワンシーンが話題に。ファンの感動を誘った。

現役ラストレースを終えた高木。コースを滑りながら客席の声援に応えていた中、何かを見つけて近寄った先にいたのは姉の菜那さんだった。両隣には元スピードスケート日本代表で、団体パシュートでチームメートだった押切美沙紀さん、今レースに出場し9位だった佐藤綾乃の姿もあった。

菜那さんから日の丸国旗を受け取ると、姉妹で熱く抱擁。今月4日、引退の意向が表明された後、「お姉ちゃんは妹の応援をするためにオランダに行ってきます」とSNSで明かしていた菜那さん。妹・美帆のラストレースをその目で見届け、労っていた。

中継したFODの配信でも映ったこの場面がネット上で話題に。X上には「本当に涙が止まりません」「何よりもここが泣けた」「この2人には何度泣かされることやら」「カッコよく美しかったです！ たくさんの感動を本当にありがとうございました！」と、涙するファンが続出していた。

31歳の高木はミラノ・コルティナ五輪で500、1000メートル、団体パシュートで銅メダルを獲得。2018年平昌五輪ではメダル3つ、22年北京五輪では4つのメダルを獲得し、通算で夏・冬季を通じて日本女子最多となる10個のメダルを獲得している。



（THE ANSWER編集部）