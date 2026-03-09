1次ラウンド1位通過決定

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、東京ドームでの1次ラウンド1位通過を決めた。そんな中、大谷翔平（ドジャース）のSNS上の“行動”が注目を集めている。

6日の台湾戦でいきなり満塁本塁打を放てば、7日の韓国戦で2戦連発。8日のオーストラリア戦は無安打だったものの、大谷は抜群の存在感を示している。

侍ジャパンが連覇に向けて進撃を続ける中、大谷がインスタグラムでフォローする人物に、侍ジャパンでチームメートの中村悠平捕手（ヤクルト）が加わった。

1日に大谷が侍ジャパンの決起集会の様子を投稿した際、コメント欄に中村が現れ「僕のことフォローしてください」と懇願。その後、しばらくフォローバックしていなかったが、意を決して「フォロー」ボタンを押したようだ。

X上のファンもこの事実に気づいた。「ムーチョようやく大谷さんにフォロバしてもらったんだ笑笑 よかったね」「ムーチョさんやっと大谷くんと相互」「ムーチョさんおめでとうございます」「ムーチョのインスタ、大谷さんがフォロー」などの声が上がっていた。



