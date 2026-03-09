ソフトバンク・大関友久投手が９日、みずほペイペイドームで投手練習に参加した。次回は１軍戦ではなく、１０日の教育リーグ・広島戦（タマスタ筑後）に登板する。

前回登板の４日のヤクルト戦（みずほペイペイ）では、４回を３安打２失点。中４日で迎える登板では、投球で並進する動き、自身が「定め」と呼ぶ動作のリズムをテーマに設定した。まだ仮説段階というが「投球のリズムであったり、フォームのリズムを意識しながら、おのずと投球の力の方向性とかコントロールがまとまってくるとなると、すごく自分の思っている通りにいけるのかなと。そんな試合にしたい」と思い描く。

イニング数は５回ほどを予定している。「自分に合う形のリズムになってきた時に、精度が上がっていく。どんどん構えたとこに投げれるようになっていくというのが、僕の描いてる理想。あしたはその第一歩というか。そんなことを考えてます」。昨季は１３勝５敗で、自身初タイトルとなる最高勝率を獲得した。宮崎キャンプ中から、小久保監督も「（調整が）どのような状態であろうとローテーションに入っています」と信頼を寄せる左腕。実りの多い登板にする。