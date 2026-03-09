あなぶきアリーナ香川で屋内音楽フェス 飲食ブースでは釜揚げホルモンうどんなど限定「フェス飯」も
Hello Arena 2026 あなぶきアリーナ香川 7日
総勢23組の人気アーティストが集う屋内音楽フェスが7日と8日、高松市で開かれました。
あなぶきアリーナ香川で開かれた「ハローアリーナ2026」。2日間で延べ約1万2000人が訪れました。
会場はアーティストグッズを身に着けた音楽ファンらで熱く盛り上がりました。
（記者リポート）
「アリーナでは音楽を楽しむことができますが、それだけではありません。隣接した飲食ブースではたくさんの『フェス飯』を楽しむこともできます！」
飲食ブースには6店舗が出店。鉄板で焼き上げたハラミ丼を提供する店など、うち5店舗はKSBのグルメ情報番組「ヒルペコ」に出演した店舗です。
高松市のヨコクラうどんのハローアリーナ限定商品「釜揚げホルモンうどん」は……。
（記者リポート）
「味付けは味噌がベースの少し甘めの濃い味付けです。これがもっちりとしたしっかりめのうどんにしっかり絡んでいます。ホルモンもぷりぷりジューシーでとてもおいしいです」
スイーツも並びました。高松市のパスレルの「Nutsごろっと!?アイスdeフィナンシェ」はナッツがたっぷり入ったチョコフィナンシェをバニラアイスと一緒に楽しめます。
訪れた人たちは会場で音楽とグルメを楽しんでいました。
（訪れた人は―）
「けっこう並んだんですけど、並んだ甲斐、並んだ価値はあったくらいおいしかったです」
「屋内なので天候にも左右されずに楽しめて、また来年もやってほしいなと思います。最高～！」