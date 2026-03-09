寧夏回族自治区呉忠市で、農村女性に読書を勧める活動に取り組む馬慧娟さん（中央）。（２０２０年５月８日撮影、呉忠＝新華社記者／王鵬）

【新華社銀川3月9日】中国寧夏回族自治区呉忠市紅寺堡区の玉池村に住む回族の馬慧娟（ば・けいけん）さんは、地元で名の知れた「草の根作家」であるとともに、黄土の大地から生まれた全国人民代表大会（全人代）代表の一人でもある。

馬さん一家は2000年ごろ、国の貧困扶助政策の支援を受け、同自治区西海固地区のやせた土地から玉池村に移住。羅山のふもとに新しい生活の拠点を築いた。

移住によって生活条件は改善したものの、日々の農作業や牛の世話、出稼ぎに追われる暮らしの中で、幼い頃から読書好きだった馬さんは「これだけが人生ではないはずだ」と感じるようになった。10年にインターネットで外の世界に触れ始めたことが転機となった。

自著のサイン会に臨む馬慧娟さん。（資料写真、呉忠＝新華社配信）

畑仕事の合間などに、6年間で7台の携帯電話を使い壊しながら、40万字を超える随筆や散文を書き続けた。現在までに8冊の著書を出版し、中国作家協会の会員となっている。18年には第13期全人代代表に選出され、黄土の大地から北京の人民大会堂へ足を踏み入れた。23年には第14期全人代代表に再び選ばれた。

全人代代表という立場は、馬さんに新たな責任と視点をもたらした。今も記録を続ける習慣は変わらないが、持ち歩くノートに書き留められているのは、村々を訪ねて調査した際に耳にした住民の切実な悩みや具体的な意見が多い。また「泥土書香読書社」を立ち上げ、農村女性に読み書きや読書を勧める活動も行い、多くの人の「運命」に対する考え方を変えてきた。

農村を訪ねて調査研究を行う馬慧娟さん。（資料写真、呉忠＝新華社配信）

25年には、代表としての活動と文学創作を結び付け、同自治区石嘴山市大武口区に移住した住民と半年間寝食を共にしながら調査を実施した。こうした体験をもとに、約10万字のルポルタージュ作品を執筆。「この過程で、寧夏の農村振興の一つのモデルを見ることができ、農村振興についてよりはっきりと理解できた」と馬さんは語る。

全人代代表として活動して8年。住民の中に入って問題を集め、北京での会議で提言を行い、再び地域に戻って政府の方針を伝える。馬さんはこれを、地域の発展を見届けながら歩む過程でもあると考えている。「国家の発展が小さな地域の発展を後押しし、個人にも大きな機会をもたらしている」と話す。

農村を訪ねて調査研究を行う馬慧娟さん。（資料写真、呉忠＝新華社配信）

今年、馬さんが関心を向けているのは、なじみ深い羅山だ。羅山は「砂漠の翡翠（ひすい）」と呼ばれ、地域の気候の調整や黄河上流の水源涵養にとって欠かせない役割を果たしている。馬さんは、羅山の生態保護と修復を国の第15次5カ年規画における重要プロジェクトに組み込み、この緑の防壁を「美しさ」だけでなく「価値」へとつなげることを目指している。（記者/艾福梅）

工事現場での作業の合間に携帯電話で執筆する馬慧娟さん。（２０１６年３月撮影、呉忠＝新華社配信）