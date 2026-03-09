〈過去20年で約2倍増に…乳がん「意外と知らないリスク」を専門家が解説、早期発見のため“受けるべき検診”とは？〉から続く

胃を荒らすNGな習慣や胃薬から、粘膜を保護する食事まで、胃がん撃退法の決定版。（初出：「週刊文春 電子版」2025年10月16日配信）

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

胃がんは特に男性に多く、大腸がんに次ぐがん死の第3位

「胃がんは自覚症状が少ない厄介な悪性腫瘍です。気づいたときには、既にがんのステージが進行している場合が多い。早期発見・早期治療がその後の生存率を大きく左右します。日頃から胃に負担をかける生活を送っている人は、手遅れになる前に、早めの対策を打たなければなりません」

語気を強めてそう語るのは、老年科専門医で名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科の下方浩史教授だ。

これまで、40年以上に渡って老年病（高血圧症や糖尿病、動脈硬化などを指す）の研究を続けてきた。

国立がん研究センターの最新の統計によれば、胃がん患者数は11万2881人、年間死者数は3万8771人にのぼる。特に男性に多く、患者の68％と女性の2倍以上を占め、肺がん、大腸がんに次ぐがん死の第3位だ。



高齢男性は特に注意

“ピロリ菌世代”ともいえる75歳以上は特に注意が必要

「近年、がんのリスク因子が様々な研究によって加速度的に明らかになっています。遺伝的要因もあるため、家族や親族が胃がんになった人は要注意。ただし、胃がんの最大の環境的要因は、ヘリコバクター・ピロリ（以下、ピロリ菌）の感染です。ピロリ菌の感染率と胃がん罹患率は相関関係にあり、医師によっては約99％とも言われますが、私の実感では胃がん発症の95％にピロリ菌が関与しているものと考えています」

ピロリ菌は、胃の粘膜に棲みつく細菌である。通常、胃酸という強酸性環境下で細菌類は生息できないが、ピロリ菌は例外。一度感染すると胃の中に棲み続け、少しずつ粘膜を傷つける。

「ピロリ菌は、不衛生な飲み水などから経口感染するとされています。主に5歳以下で感染し、大人での感染は稀。昔の日本では、井戸水や川の水を殺菌せず飲んでいたため、上下水道が急速に整備される前の1949年以前に生まれた人は4割超がピロリ菌に感染していたとの愛知県がんセンター研究所の報告もあります」

“ピロリ菌世代”ともいえる75歳以上は特に注意が必要なのだ。

胃がん発症リスク押し上げの大きな環境因子は高塩分食と飲酒習慣

「ピロリ菌に感染し、長年にわたり胃の粘膜が傷つけられ炎症が常態化すると、胃の粘膜が薄く脆弱になる『慢性萎縮性胃炎』（慢性胃炎）を発症します。さらに萎縮が進行すると、細胞の一部ががん化して胃がんが発症します」

ただし、50年生まれ以降ピロリ菌感染率は大幅に低下していき、70年以降生まれでは10％台となる。

「かつて、がん死1位だった胃がんの死者数が2000年以降急速に減少し、いまや肺がんや大腸がんに逆転されていることは、公衆衛生の改善と密接に関係しています」

胃がん患者のほとんどがピロリ菌感染者とはいえ、全員が胃がんになるわけではない。ピロリ菌感染者の胃がん発症リスクを押し上げる大きな環境因子が、高塩分食と飲酒習慣である。

「胃がんが男性に多いのは、これらの要因が大きく関係しています。塩分の過剰摂取、過度な飲酒は胃の粘膜を保護している粘液層を破壊し、慢性胃炎を引き起こすのです。男性では、ストレスによる生理的影響が強いともいわれ、ストレス過多により酒量の増加や塩辛い食事が頻回になる点も指摘されています。ピロリ菌と高塩分食、飲酒の相乗効果で胃がん発症率は顕著に上昇します」

逆に言えば、胃がんから命を守るためには、慢性胃炎を避け、胃の粘膜を保護する生活習慣を実践する必要がある。

そこで、「90歳まで健康長寿」を目指すシニアのために、胃がんを撃退するための6カ条を伝授する。

《この続きでは、●飲んではいけない胃薬は？ ●いちご、キャベツで胃の粘膜を守る などのトピックを下方先生の解説とともに取り上げている。記事の全文は「週刊文春 電子版」で読むことができる。また、本連載をまとめた書籍『90歳まで健康長寿』も好評発売中》

〈75歳以上が高い感染率…“胃がん”撃退法を老年病専門医が解説「ピロリ菌検査を必ず受けるべき人」「ピロリ菌“除菌”とは？」〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月23日号）