高市総理はきょうの予算委員会で、高騰が予想されるガソリンや電気・ガス料金などの対策について、「先週前半から検討に入っている」と明らかにしました。

高市総理

「ガソリン・軽油、そして少しタイムラグはさらにありますけれども、電気料金、ガス料金なども含めてですね、政府として即座に打つべき対策などについて先週前半から検討に入っております。遅すぎることなく対策を打たせていただきます」

中東の緊迫化を受け、原油の先物価格が高騰しているほか、物価高対策としての電気・ガス料金の補助が3月で終わることから、高市総理は「対策について先週前半から検討に入っている」と明らかにした上で、「遅すぎることなく対策を打つ」と訴えました。

また、高市総理はホルムズ海峡の封鎖をめぐり、現時点で、集団的自衛権の行使が可能になる「存立危機事態」に該当するとは認定していないと政府の立場を説明しました。

また、茂木外務大臣は日本人の退避をめぐり、クウェート、バーレーン、カタールにいる日本人について、“早ければ今日にもサウジアラビアのリヤドからチャーター機で東京に輸送する”と明らかにしています。