1989年に発覚した綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件。少年犯罪史上最悪と呼ばれるこの事件で、主犯格Aはなぜ17歳の少女に対し、40日間もの監禁と凄惨な暴力を加え続けたのか。

【動画を見る】《女子高校生コンクリ事件》強姦、暴力、監禁…残虐な行為をリードした主犯格Aが「地元で有名な不良」になる前の“意外な一面”

25年にわたり事件を追い続け、『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』（文藝春秋）を1月に上梓した北海道放送報道部デスクの山粼裕侍氏が、加害者たちに共通する家庭環境と、Aの暴力による支配の構図を語った。（全2回の1回目／続きを読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年1月25日配信）

筆舌に尽くし難い残虐な行為

1988年11月25日、主犯格A（当時18歳）は帰宅中の女子高校生X子さんを脅して連れ去り、その後取り巻きであるB、C、Dと共謀してCの部屋に監禁した。強姦、顔面や体への暴力、皮膚をライターで炙る、食事を与えないなど、筆舌に尽くしがたい残虐な行為を約40日間にわたり行い続け、X子さんを殺害。翌89年1月5日の夜、ドラム缶にコンクリート詰めしたX子さんの遺体を若洲の埋立地に遺棄した。

別件による逮捕を経て、彼らが死体遺棄の疑いで逮捕されたのは同年3月30日のこと。その後A、B、C、Dの4名は実刑判決を受け、暴行に加担したE、Fは少年院に送致された。

加害者6名の人間関係

事件の中心となった6名は、どのような関係で結びついていたのか。山粼氏は次のように説明する。

「BとD、Cの兄のGが同級生だったんですね。お互い中学、高校から顔見知りで、両方とも高校に入って急速にドロップアウトして、学業とか人生とか親子関係につまずいて、不良仲間としてつるむようになっていた」



山粼裕侍氏

そこにGのバイクが盗まれたことをきっかけに、当時不良として地元でも有名だったAと関係を結ぶようになったという。

「AはそうしたBとかCとかと急速に近づいて、Aを中心とする疑似親子関係というか、強固な仲間関係になった。そこにD、E、Fが加わっていくという、そういう不良集団でした」

主犯格Aは「地元では有名だった」

Aの暴力による支配は大きかったのではないかという問いに、山粼氏はAの複雑な人物像を明かす。

「彼は小学校の頃からパンチパーマをかけているなど、不良として地元では有名だったんですが、一方では柔道に打ち込み、大会で優勝を目指すなど真面目な性格、一面もありました」

しかし家庭環境には問題があった。

「父親が家庭の中で不在であり、母親もピアノ教師の仕事をしていて、自分の息子にあまり目を向けなかったということもあって、親子関係が非常に希薄だった。学校でも教師とか先輩から体罰を受け、それに反発していた。彼自身は暴力を通して相手を支配することで自分の生きる居場所を見つけてきた、そういう子ども時代を送っていたようです」

加害者たちに共通する3つの特徴

A以外の加害者たちについて、山粼氏は共通点を指摘する。

「彼らに驚くほど共通しているのは、自らがいじめとか暴力を受けた経験があるということ。そして父親の存在感がない。さらに母親との関係も非常に希薄であるという、この3点が共通していました」

〈《史上最悪の少年犯罪》「女子高校生コンクリ事件」の“その後”を放送した2000年11月、久米宏が語った「特別な言葉」とは〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）