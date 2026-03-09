ＪＲ東日本

　９日午後４時半頃、ＪＲ東海道線品川―川崎駅間で人身事故が発生した。

　この影響で、同線品川―戸塚駅間の上下線と、京浜東北線の上下線などで一時運転を見合わせたが、同６時４０分頃にそれぞれ運転が再開した。