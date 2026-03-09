ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＪＲ東海道線で人身事故、品川―戸塚間と京浜東北線で一時運転見合わ… ＪＲ東海道線で人身事故、品川―戸塚間と京浜東北線で一時運転見合わせ…午後６時４０分頃に再開 ＪＲ東海道線で人身事故、品川―戸塚間と京浜東北線で一時運転見合わせ…午後６時４０分頃に再開 2026年3月9日 17時24分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ９日午後４時半頃、ＪＲ東海道線品川―川崎駅間で人身事故が発生した。 この影響で、同線品川―戸塚駅間の上下線と、京浜東北線の上下線などで一時運転を見合わせたが、同６時４０分頃にそれぞれ運転が再開した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「楽園」とはかけ離れた北朝鮮帰還「あのひもじさは思い出すのも嫌」…賠償命令確定に「残された人救って」 富山親子死亡事故、２６歳男を危険運転致死容疑で逮捕…「赤信号でも行ってやろうと交差点に」 戦後復興の象徴、阪神大震災乗り越えた「白鶴酒造」二号蔵に幕…「歴史と思いは新しい蔵へ」 関連情報（BiZ PAGE＋） リハビリ, 伊東市, 埼玉, 明大前, 横浜, 在宅医療, 井の頭線, 世田谷区, 寺田屋, デイサービス