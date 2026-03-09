〈《女子高校生コンクリ事件》強姦、暴力、監禁…残虐な行為をリードした主犯格Aが「地元で有名な不良」になる前の“意外な一面”〉から続く

「久米さんはディレクターが作った特集をなかなか褒めることはない」

綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件を25年追い続け、『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』（文藝春秋）を1月に上梓した北海道放送報道部デスクの山粼裕侍氏が、『ニュースステーション』での放送を振り返った。久米宏氏と元朝日新聞コメンテーターが、加害者取材に込めた意味を代弁してくれたという。その言葉とは――。（全2回の2回目／はじめから読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年1月25日配信）

久米宏が反省会で言ったこと

2000年11月、報道番組『ニュースステーション』は、集団強姦に関与し少年院送致となった元少年・Fのインタビューを放送した。

文藝春秋PLUS収録の数日前に亡くなったキャスター、久米宏氏との思い出について、山粼氏はこう語る。



山粼裕侍氏

「久米さんとは、放送当日のやり取りしかないんですが。久米さんはディレクターが作った特集を褒めることはなかなかないんですけども、反省会で『非常に良かった』と言っていただいて、それは嬉しかったですね」

「向き合わなきゃいけない」と語った久米宏

番組内で、久米氏の隣でコメンテーターとして出演していたのが、元朝日新聞の清水建宇氏だった。

「久米さんは、『罪の重い軽いに関わらず、事件を起こした人が向き合わなきゃいけない』というようなことを一言言ってくれたんですね」

さらに清水氏がこう加えたという。

「そうすることで最終的には被害者の癒しにもつながっていくのではないか、という指摘もしてくれました」

自分の考えを代弁してくれた

山粼氏にとって、この二人の言葉は特別な意味を持っていた。

「それは僕がこの事件を放送する前から、少年事件とか被害者遺族の取材・特集をずっと続けてきて感じていたことでした。自分の考えを代弁してくれた、と当時思いましたね」

罪を犯した者が事件と向き合うこと。それが最終的には被害者の癒しにもつながるのではないか--長年にわたる取材の核心を、久米氏と清水氏は明瞭な言葉で表現してくれたという。

（「文春オンライン」編集部）